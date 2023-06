Conte | “Grillo è il garante del M5s | io detto l’indirizzo politico”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) ROMA – “Tutte le redazioni dei giornali erano pronte al flop del M5S ma si sono ritrovate 20mila persone in piazza, un successo quindi si aggrappano ad una vecchia frase di. Smontando presidi anticorruzione il malaffare dilagherà senza passamontagna. Quindidice che per fare lavori utili bisogna essere clandestini: mondo al rovescio. Si è voluto coprire il successo, conosco il sistema mediatico. Tendo la mano a Schlein al punto che sapevo che sarebbe venuta a tendermi la mano all’inizio della manifestazione. Schlein è stata attaccata perchè evidentemente all’interno del PD ci sono componenti non propense al dialogo con noi”. Così il presidente del M5S Giuseppeospite a Otto e mezzo su La7. “ha un contratto in corso con il Movimento che verrà rinnovato. I dettagli ...

