Conor McGregor | il ritorno può slittare al 2024 | a rischio il match con Chandler

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 giugno 2023)potrebbe tornare sull’ottagono Ufc solamente nel. La leggenda delle Mma, fuori per infortunio dal 2021, avrebbe dovuto combattere a fine anno contro Michaelnell’ambito della serie 2023 di Ultimate Fighter. Come spiega il Daily Mail, però, l’irlandese non è stato ancora re-inserito nelle liste Usada per l’antidoping. Da regolamento, infatti, un fighter che rientra nel programma USADA deve completare sei mesi di test casuali prima di essere autorizzato a combattere di nuovo. Nel caso dii tempi stringono, visto che l’ultimo evento pay-per-view UFC del 2023 è previsto per il 16 dicembre.è fermo per infortunio dal 10 luglio del 2021, quando perse al primo round contro Dustin Poirier per la rottura della tibia. Un terribile infortunio che ha ...