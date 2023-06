Conference League | la Uefa multa il West Ham e vieta le trasferte ai suoi tifosi per due turni

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’Organo disciplinare, etico e di controlloha deciso dire ilHam United per i fatti avvenuti durante la finale di, vinta dalla squadra inglese ai danni della Fiorentina. Durante la finale, iinglesi hanno lanciato diversi oggetti in campo. In un’occasione hanno anche colpito il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ferendolo alla testa. Da qui la decisione dellacomunicata attraverso una nota: “Per quanto accaduto nel corso della finale ditra Fiorentina eHam United, l’Organo disciplinare, etico e di controlloha deciso dire ilHam United FC di 50.000 euro e ...

