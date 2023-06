Conference League | dalla Uefa un’altra beffa per la Fiorentina | graziati i tifosi del West Ham

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Nessun provvedimento esemplare per idelHam responsabili del lancio di oggetti durante la finale dicontro lagiocata il 7 giugno 2023 a Praga. Uno degli oggetti lanciati in campo colpì alla testa il capitano viola, Cristiano Biraghi, costretto a giocare il resto della partita con un vistoso bendaggio per frenare la fuoriuscita di sangue. Nonostante questo, l’Organo disciplinare, etico e di controlloha deciso solamente di multare ilHam di 50mila euro e vietare la trasferta ai suoiper una giornata. Una eventuale secondo divieto di trasferta rimarrà sospeso per i prossimi due anni e scatterà in caso di recidiva. Una sanzione davvero tenua, se si considera che la stessa...

Sono arrivate le decisioni del Uefa in merito a quanto accaduto a Praga il 7 giugno in occasione della finale divinta dal West Ham per 2 - 1 contro la Fiorentina . Puniti i tifosi inglesi colpevoli del lancio di oggetti che ha portato al ferimento del capitano Crisitiano Biraghi ma anche i ...Commenta per primo I fatti di Praga in occasione della finale didel 7 giugno tra Fiorentina e West Ham costano cari non solo agli Hammers , i cui tifosi si sono resi responsabili del ferimento del capitano viola Cristiano Biraghi alla testa ...Duri provvedimenti anche nei confronti della Fiorentina per quanto accaduto in occasione della semifinale di ritorno dicontro il Basilea (18 maggio 2023): ammendta di 30mila euro e ...

Conference League: per il Cosmos c’è il Sutjeska, La Fiorita con Zimbru Chisinau News Rimini

Mourinho è stato squalificato per quattro giornate, in Europa League, per gli insulti all'arbitro durante Roma-Siviglia ...Per quanto accaduto nel corso della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham United, l'Organo disciplinare, etico e di controllo Uefa ha deciso di "multare il West Ham United FC di 50.000 ...