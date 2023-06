Concorso direttori dei musei in Italia | bando | requisiti e come fare domanda

(Di mercoledì 21 giugno 2023) È uscito ilper i nuovideiin, che rientra nelle strategie del Governo Meloni per potenziare il sistema cultura ine soprattutto rendere ancora più avanzata l’offerta turistica del nostro Paese. Tante le persone che ovviamente saranno interessate alla direzione dei nostri principali poli museali, che però dovranno avere dei precisiper essere assunti. Ilper diventaredeiinUna scelta,detto, che guarda alle strategie del Governo Meloni in ambito di cultura e soprattutto turismo. Sul territoriono, infatti, sorgeranno nuovi poli museali, che seppur piccoli meriteranno delle guide all’altezza ...

... Ai DSGA (dei Servizi Generali e Amministrativi) immessi in ruolo a conclusione delordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018; Al personale ATA a tempo pieno reclutato in esito ...Sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità annuale anche idei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione delordinario di cui al DD 2015 del 20.12.Leggi Anche Nuovoper idei musei: ecco come cambierà la geografia museale italiana "Vorrei " scrive sempre nel Pensiero alla morte " finalmente comprenderla tutta nella sua storia,...

Nuovo concorso per i direttori dei musei: ecco come cambierà la geografia museale italiana Il Fatto Quotidiano

Nel giorno del World Music Day, il Premio Paganini comunica i nomi dei 30 giovani violinisti ammessi alla 57esima del Concorso che si aprirà a Palazzo Tursi il 16 ottobre per concludersi al Teatro Car ...Tutto pronto per il concorso d'eleganza in programma dal 6 a 9 luglio Dal 6 al 9 luglio presso il Grand Hotel Poltu Quatu e altre località glamour della Costa Smeralda numerose personalità del mondo a ...