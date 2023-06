Concorso Comune di Lenna | 1 Posto da Operatore Manutenzioni

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 21 giugno 2023)pubblico, per la copertura di 1diesperto servizi tecnico manutentivi, a tempo indeterminato E’ indettopubblico, per esami, per la copertura di undiesperto servizi tecnico manutentivi – Area degli operatori esperti a tempo indeterminato e pieno (con riserva a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n.66/2010). Bando diIl testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione e' consultabile sul sito deldihttp://www..bg.it seguendo il percorso «Amministrazione trasparente, Bandi di, Concorsi e ...