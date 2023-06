Concerto Coldplay a Napoli oggi e domani | a che ora inizia e scaletta canzoni

(Di mercoledì 21 giugno 2023)si prepara ad accogliere i, una delle band più amate e seguite al mondo, per due date imperdibili: il 21 e il 22 giugno 2023. La band inglese, guidata dal carismatico Chris Martin, porterà il suo Music of the Spheres World Tour allo stadio Diego Armando Maradona, in un’atmosfera magica e coinvolgente. Si tratta di un’occasione unica per la città, che ritrova il suo appeal internazionale e si candida a ospitare grandi eventi musicali. Il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo dei, sottolineando il valore culturale e turistico dell’tiva, che si inserisce nel progetto “città della musica”: “ Infatti la band inglese suonerà allo stadio ‘Maradona’ proprio nel giorno della Festa della Musica ad un anno dell’esibizione a Castel Sant’Elmo ...

La notizia arriva a poche ore dall' annuncio deldi Taylor Swift in Italia , per cui è ... a seguito della notizia di fenomeni di bagarinaggio online per i concerti italiani deiin ...In attesa delcoi suoi, Chris Martin si è goduto una pizza napoletana davvero speciale: quel dettaglio non sfugge ai ...Dopo gli avvistamenti dei fan che hanno seguito e fotografato Chris Martin in giro per Napoli e dintorni, è arrivato il giorno del primo dei duedeia Napoli, allo stadio Diego Armando ...

Coldplay in concerto a Napoli, la scaletta Sky Tg24

Già dalle prime ore del mattino, infatti, diversi ragazzi si sono accampati all'esterno dello stadio di Fuorigrotta ...Coda ai cancelli in una giornata caldissima, ombrelli per ripararsi dal sole: 45mila in arrivo da ogni parte d’Italia. Ma i primi fan sono già radunati ...