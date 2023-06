(Di mercoledì 21 giugno 2023) Testa a testa Vadalà-Dell’Acqua. Lana potrebbe slittare: si cercano i fondi per il ddl calamità

...del giorno del tanto atteso Comitato di presidenza in programmagiovedì 22 giugno, nel quale si decideranno i termini della fase congressuale e anche, appunto, "la sostituzione del...Ildell'amministrazione nazionale oltre a controllare la cassa del partito è di fatto ... da quella data si avvieranno i congressi territorialiarrivare al congresso nazionale che ...Nicola Dell'Acqua, veronese, una lunga carriera di incarichi in Veneto e a Roma, è l'ultimo nome spuntato tra i favoritiil ruolo dialla ricostruzione in Emilia - Romagna. ...

Commissario per l’alluvione in Emilia-Romagna: due nomi per la scelta finale Corriere della Sera

RIETI- La ricostruzione “rimane incagliata nei meandri degli uffici e della politica”: a dare l’allarme è una nota congiunta dei sindacati del settore edilizio Filca ...1' di lettura 21/06/2023 - Nei giorni 15/16/17 giugno, organizzato dalla Lni Cupra Marittima e dalla Aps NewTeam Fermo, si è svolto il campionato italiano master over 55 di surf casting. Nei tre giorn ...