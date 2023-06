Innescando la consueta pratica del tit - for - tat : uno scambio di colpirappresaglia che ... Tra loro era proprio l'ex colonnello Sergej: riconosciuto colpevole nel 2006 di aver venduto ......e della figlia Julijaa Salisbury, cittadina nel Wiltshire. Infine, la guerra in Ucraina. Il GCHQ non ha prove di sostegno cyber cinese alla Russia, ha spiegato Fleming. "Il rischio è,...... vive negli Stati Uniti da circa 10 anni e ha dichiarato di avere "sintomi strani",ad esempio ... Anche l'ex agente Sergeie la figlia sono stati attaccati con un agente nervino mentre l'ex ...

"Come Skripal", la Cia rivela il piano di Mosca per uccidere negli Usa ilGiornale.it

Un'altra spia doppiogiochista era entrata nel piano di eliminazione dei sicari del Cremlino. Come Sergej Skripal, legato a doppio filo alla vicenda, anche Aleksandr Poteyev doveva essere assassinato p ...Nel 2020 la Russia ha condotto un'operazione segreta per cercare di assassinare un ex ufficiale russo diventato informatore della Central Intelligence Agency (CIA) a Miami, in Florida.