Come si gestiscono le giacenze di un magazzino 

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Alle aziende moderne, soprattutto quando operano nel settore del retail, viene chiesta una precisione che, anni addietro, sarebbe stata impossibile da conquistare. Di sicuro, una delle ragioni per le quali le imprese hanno alzato talmente le asticelle in termini di performance è relativa all’avvento della tecnologia che, se da una parte ha reso più peculiari le esigenze della clientela e più competitivi i mercati, dall’altra ha messo a loro disposizione degli strumenti sempre più innovativi e performanti con i quali poter gestire al meglio i diversi aspetti del fare azienda. È anche alla luce di questi presupposti che, oggi, le conseguenze di eventuali errori risultano amplificate, soprattutto in ambito logistico. All’interno dei magazzini, effettuare previsioni imprecise, effettuare acquisti eccessivi o riscontrare poche vendite, infatti, potrebbe essere altamente deleterio. ...