Come Recuperare le Email cancellate in Gmail

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Se per sbaglio abbiamo cancellato un messaggio di posta elettronica oppure finora abbiamo sempre cancellato tutti i messaggi invece di archiviarli c'è ancora una buona possibilità di recuperarli, in particolare se agiamo subito dopo esserci accorti dell'errore.Il tempismo in questo caso è tutto: prima agiamo, maggiori possibilità abbiamo dii messaggi cancellati prima che spariscano per sempre. In questa guida vediamo , così da poter agire su qualsiasi dispositivo utilizzato quotidianamente per leggere la posta elettronica. LEGGI ANCHE: Selezionare tutte lein(per eliminarle o segnarlelette) 1)da browser PCè un servizio online che dispone della funzione Cestino, così da poteral volo ...