Come ha salutato tutti Ilary Blasi | conferme pesantissime dai corridoi di Mediaset

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L'Isola dei Famosi… all'ultima spiaggia? Il dubbio è diventato ancora più forte al termine dell'ultima puntata di quest'edizione 2023, quella in cui ha trionfato lo speaker di Radio 105, Marco Mazzoli. Lo ha instillato la conduttrice,, che al termine dei saluti finali ha concluso con un semplice “buona estate” e non con un “arrivederci all'anno prossimo”. Poco prima, l'inviato in Honduras, Alvin, aveva spento, forse per sempre, le luci della Palapa, passando attraverso i luoghi simbolo del programma, in primis la zona delle nomination, una specie di posto sacro in cui i concorrenti si sono raccontati e confessati. Tornerà dunque il reality adventure l'anno prossimo? La risposta, per ora, sembra essere negativa, anche perché il contratto tra la produzione etermina quest'anno. Dopo l'addio ...