(Di mercoledì 21 giugno 2023) I segnali incoraggianti dal Gran Premio del Canada non bastano: Scuderiapresto accoglierà unimportante per il futuro. C’è anche l’annuncio di Vasseur. Segnali importanti quelli che si sono visti in Canada per, ormai consapevole di non poter lottare per il titolo Mondiale ma confortata dal fatto di vedere i primi spiragli dopo Barcellona. Tra la Catalogna e Montreal si sono viste rispettivamente la peggiore e la migliore faccia della stagione, con gli ultimi sviluppi che hanno regalato un ottimo passo gara e degrado gomme a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Dopo una qualifica disastrosa, i duesti si sono piazzati in quarta e quinta posizione alle spalle di Verstappen, Alonso e Hamilton, che al momento sembrano avere qualcosa in più in termini di feeling con la propria vettura. Cosa ...

La Aston Martin è ora a - 13 dal team di Brackley, con lache non si arrende con i 22 punti di Leclerc e Sainz che lasciano la Scuderia di Maranello 'in zona' podio. Chi esulta è la Williams ,......supporto di molto cinema italiano dell'epoca) Nuti si fa conoscere e centra ilcon Io, ... In Caruso c'è Clarissa Burt; in Willy Signori (1989) una Isabellada urlo; in Donne con le ...Il, però, arriva senza dubbio dalla Mercedes che con il doppio podio incamera 33 punti, ...a staccare la Aston Martin nella lotta per la seconda posizione che vede anche oggi la'...

Colpaccio Ferrari, c'è la conferma: che rinforzo Rompipallone

Lo strano e movimentato week-end in Canada della Formula 1 ha offerto agli appassionati nuovi spunti su cui riflettere in vista dei prossimi appuntamenti. Nulla di nuovo al vertice, dove Max Verstappe ...GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Il ciclismo in rosa ha fatto tappa ieri a Gazoldo. Ed è stata festa grande, anche grazie a Irene Ferrari del Gioca in bici Oglio ...