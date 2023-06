Colle Sannita | il 9 luglio la quinta edizione di “Motogiro Colle e dintorni”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Comunicato Stampa – Luigi Moffa Per i tanti appassionati delle due ruote, anche quest’anno, si rinnova l’appuntamento con il “”, un evento organizzato dalla Pro Loco di, in collaborazione con il Comune e la Colonia di … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

...9%), Campoli del Monte Taburno (12,72%), Baselice (12,7%), Moiano (12,5%), Pietraroja (12,5%), Circello (12,27%), San Lorenzo Maggiore (12,1%), Limatola (11,9%), Casalduni (11,9%),(11,...Circello, infine, ha voluto ricordare Costanzo Mascia , il giovane dideceduto lo scorso marzo a soli 16 anni a causa di una meningite fuliminante....9%), Campoli del Monte Taburno (12,72%), Baselice (12,7%), Moiano (12,5%), Pietraroja (12,5%), Circello (12,27%), San Lorenzo Maggiore (12,1%), Limatola (11,9%), Casalduni (11,9%),(11,...

Annunciato l'appuntamento a Colle Sannita per il 'Motogiro Colle e ... anteprima24.it

Per i tanti appassionati delle due ruote, anche quest’anno, si rinnova l’appuntamento con il “Motogiro Colle e dintorni”, un evento organizzato dalla Pro Loco di Colle Sannita, in collaborazione con i ...Per i tanti appassionati delle due ruote, anche quest’anno, si rinnova l’appuntamento con il “Motogiro Colle e dintorni”, un evento organizzato dalla Pro Loco di Colle Sannita, in collaborazione con i ...