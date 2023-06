Ultime notizie Napoli - È iniziato ed è adesso nel vivo il concerto deicon un Chris Martin scatenato, che ha aperto la serata allo stadio Maradona di Napoli fra l'italiano e il napoletano: "Buonasera cumpagn' miei! Grazie mille, uagliù! Ve vulimm' bene. Siamo ...Unohi - tech e i super ospiti La scaletta, presumibilmente, dovrebbe prevedere più di 20 ... Isono ecologisti, questo è noto. Per questo motivo il palco è ecologico costruito in bambù e ......deia Napoli. il momento tanto atteso è finalmente arrivato. La band britannica sarà sul palco dello stadio Maradona per il primo dei due concerti evento già 'sold out' da 10 mesi. Lo...

Coldplay show: «Felici al Maradona la casa dei campioni» ilmattino.it

Il light show è clamoroso, anche perché moltiplicato dai braccialetti ... Così va sul fronte del palco, c’era un tempo in cui anche i Coldplay non li conosceva nessuno, agli inizi si chiamavano ...Durante il concerto dei Coldplay allo Stadio Maradona di Napoli, il frontman Chris Martin ha chiamato sul palco un fan e ha duettato con lui al pianoforte.