Coldplay al Maradona | la dedica social per Napoli E spunta Spalletti!

(Di mercoledì 21 giugno 2023)- È tutto pronto per il concerto dei. La celebre band si esibirà dal vivo a sette anni di distanza dall'ultima volta in Italia e per la prima volta nel capoluogo della ...

Per l'occasione è stato scelto lo Stadio Diego Armandoper il concerto dei, pieno di fan in trepidante ...(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) A vedere il concerto deiallo stadio Diego Armandoc'è anche Luciano Spalletti . L'ex allenatore del Napoli torna nel suo stadio per il concerto più ...Grande sorpresa allo stadio Diego Armandodove, in occasione della prima data del concerto dei, l'ormai ex mister del Napoli Luciano Spalletti , è stato avvistato dai tifosi. Il tecnico toscano è stato acclamato dalla folla ...

Un boato ha accompagnato l’entrata della popolarissima band britannica, cresciuta a Londra dalla fine degli anni Novanta. Tra le canzoni: ‘Higher Power’, ‘Adventure of a Lifetime’, ‘Paradise’, ‘Charli ...I Coldplay tornano in Italia con ben sei date negli stadi. Le prime due a Napoli, stasera 21 giugno e domani 22 al Diego Armando Maradona, prima di spostarsi a Milano per i live a San Siro del 25, 26, ...