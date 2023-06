Colapesce Dimartino | la passione per Dario Argento | Wim Wenders e le canzoni che mettono a disagio

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 21 giugno 2023)firmano il loro primo film, La primavera della mia vita, e ai Nastri d’2023 si accaparrano l’Hamilton Behind The Camera Award e il premio per la miglior colonna sonora. Il duo di Musica leggerissima e Splash si farà strada anche nel mondo del cinema o della serialità? L’inizio promette bene. Laper il cinema li ha sempre accompagnati: per l’uscita del primo album insieme (I mortali) i due realizzarono un corto in cui lesi alternavano ai loro discorsi filosofici e surreali. Fu apprezzato. E non è da meno il video che accompagna l’ultimo singolo Considera, con guest star Max Pezzali. Avete sfornato la vostra opera prima e sono arrivati subito due premi. Un trionfo!: «Non ce lo aspettavamo ovviamente, ma abbiamo messo il cuore per ...