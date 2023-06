Codice della strada | vicini a una stretta per alcool e droga | via la patente a chi guida ' alterato'

... o presso l'Ufficio Protocollo sito al ParcoLegnara o tramite PEC a [email protected] , ...del genitore o tutore in caso di studenti minorenni e copia di un documento di identità valido e...Matteo Salvini, intervenendo alla assemblea dell'Ance, ha annunciato una prossima stretta sulstrada, a proposito delle sanzioni e le pene per chi viene trovato alla guida sotto l'effetto di alcolici e stupefacenti. "Nelstrada abbiamo messo l'educazione stradale, la ...Stiamo anche lavorando sul limitevelocità in autostrada e innalzare il limite di velocità. Norme anche a tutela dei ciclisti e per i monopattini che prevedono targa, casco e assicurazione. Non ...

Codice della Strada, Salvini: ritiro patente a chi guida sotto effetto di droghe o con cellulare in mano | Neopatentati non potranno guidare auto potenti per 3 anni TGCOM

Sono in arrivo importanti modifiche al Codice della strada. Matteo Salvini parla di “Tolleranza zero”. Il ministro starebbe mettendo a punto alcune misure previste nel ddl. Tra queste, la sospensione ...La persona indagata è colei infatti che è sospettata di aver commesso un crimine e, pertanto, sono state aperte delle indagini per verificare la fondatezza della notizia di reato ... «Secondo il ...