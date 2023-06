Codice della strada - Stretta su neo-patentati | alcool e droghe | ecco le principali modifiche in arrivo

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il governo aveva promesso che avrebbe modificato ilcon una serie d'interventi, la bozza dei quali ha iniziato a essere divulgata.lenovità. Patente. Il provvedimento prevede, in caso di sanzione per eccesso di velocità o altre infrazioni che comportano la decurtazione di punti, la sospensionepatente sul cui conto figurino già meno di 20 punti. Tra le infrazioni comprese in questo articolo figurano il mancato rispetto del senso vietato e il superamento di oltre 10 e non oltre 40 km/h del limite di velocità; la sospensionepatente va da 7 a 15 giorni (raddoppiati, se si causa un incidente), in base ai punti posseduti al momento dell'accertamento. Neo. Per i primi tre anni dopo il conseguimento ...

... indicando nella dichiarazione dei redditi 2023 ilfiscale 01320740580. L'annuncio alla vigiliaGiornata Mondiale dell'Ambiente, il più grande evento annuale delle Nazioni Unite per ...Arriva la stretta sulla patente: stop auto di grossa cilindrata per i primi 3 anni dal conseguimentopatente Intanto arrivano oggi importanti modifiche alstrada. Tolleranza zero ...In vista del cdm in agenda il 22 giugno, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sta predisponendo alcune misure contenute nel ddl sul nuovostrada . Si tratta ancora di una bozza, che tuttavia contiene orientamenti ben precisi in ossequio al principio di ' tolleranza zero ' sulle strade, più volte caldeggiato dal titolare del ...

Codice della Strada, Salvini: ritiro patente a chi guida sotto effetto di droghe o con cellulare in mano | Neopatentati non potranno guidare auto potenti per 3 anni TGCOM

Annuncio vendita Iveco Daily Furgone 33S12V 2.3 HPT PM-TM Furgone usata del 2021 a Lucca nella sezione Auto usate di Automoto.it ...La bozza del provvedimento che sarà portato al Consiglio dei ministri contiene novità importanti per automobilisti e ciclisti ...