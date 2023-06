(Di mercoledì 21 giugno 2023) Leggi Anche Incidentili, in poche ore due pedoni investiti e uccisi sulle strisce Leggi Anche Incidente Roma, le sfide social degli Youtuber Bozza in 18 articoli, anche bici e ztl Stretta sui ...

Stiamo anche lavorando sul limitevelocità in autostrada e innalzare il limite di velocità. Norme anche a tutela dei ciclisti e per i monopattini che prevedono targa, casco e assicurazione. Non ...E' quanto prevede la bozza del ddl sul nuovostrada atteso domani in Cdm. Tra gli illeciti indicati, il mancato rispetto del senso vietato e del divieto di sorpasso e "il superamento di ......

Codice della Strada, Salvini: ritiro patente a chi guida sotto effetto di droghe o con cellulare in mano | Neopatentati non potranno guidare auto potenti per 3 anni TGCOM

Milano, 21 giu. (LaPresse) - I neopatentati non potranno guidare gli autoveicoli "(categoria m1) a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, ...