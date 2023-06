Queste sono alcune delle novità contenute nel ddl sulstrada che il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta mettendo a punto in vista del Consiglio dei ministri previsto per domani. ...Codacons: 'Bene la nuova stretta sulStrada' Anche il Codacons ha accolto con favore il nuovoStrada che sarà presentato al Consiglio dei ministri. 'Appoggiamo la stretta in tema di sicurezza stradale e ...Il ministroGiustizia Carlo Nordio è finito nuovamente nell'occhio del ciclone nei giorni scorsi per aver ... Questo in Italia non c'è, non c'è nelnegli appalti, non c'è nel diritto ...

Codice della Strada, Salvini: ritiro della patente a chi guida sotto effetto di droghe o con il cellulare in mano TGCOM

In arrivo le nuove regole del codice della strada giovedì in Cdm. 'Tolleranza zero', divieto di bere, e alcolock per ubriachi recidivi (ANSA) ...Dopo una stagione in cui il PalaPentassuglia ha vissuto giornate memorabili, colorato di biancoazzurro in ogni angolo e seggiolino della nostra seconda casa, Ha ...