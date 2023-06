Codice della Strada | le novità della bozza Salvini | tolleranza zero su alcol | droghe e cellulari alla guida Stretta sui neopatentati

(Di mercoledì 21 giugno 2023) In vista del cdm in agenda il 22 giugno, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteosta predisponendo alcune misure contenute nel ddl sul nuovo. Si tratta ancora di una, che tuttavia contiene orientamenti ben precisi in ossequio al principio di “” sulle strade, più volte caldeggiato dal titolare del MIT. Lasostanzialmente prevede unasull’utilizzo die stupefacenti, come pure del cellulare, quando si è. E anche nuove regole per i, sull’onda dello sdegno che ha suscitato l’incidente mortale causato dagli youtuber TheBorderline a Roma. Ma andiamo ...

A importanti modifiche al Codice della strada, pensa il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini. "Tolleranza zero". Cdm previsto per giovedì prossimo. Si pensa anche alla ...