Clochard ucciso a Pomigliano | fermati due sedicenni 

(Di mercoledì 21 giugno 2023) AGI - Hanno 16 anni e devono rispondere di omicidio volontario. Due adolescenti sono statioggi con un provvedimento emesso dai pm per i Minori di Napoli per l'omicidio di Akwasi Adofo Friederick, 40 anni, ilghanesedue giorni fa ad'Arco, nel Napoletano. L'uomo, senza fissa dimora, è stato picchiato con violenza in via Principe di Piemonte, la zona dove dormiva su una panchina e chiedeva l'elemosina, ed è deceduto in ospedale. I carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito il provvedimento restrittivo che contesta il reato con l'aggravante dei futili motivi e dalla crudeltà. Ilera stato aggredito anche da una banda di giovanissimi tempo fa. Friederick è morto in ospedale per un grave trauma cranico e un'emorragia cerebrale, dopo essere stato ...