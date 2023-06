Clochard ucciso a Pomigliano d’Arco | fermati due 16enni con l’accusa di omicidio volontario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Due sedicenni sono statidai carabinieri per l’uccisione del 40enne ghanese Friederick Akwasi Adofo, ilmassacrato di botte adomenica sera. I due sono accusati dalla procura dei minorenni di Napoli, che ha emesso il fermo, del reato diaggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Il pestaggio, come emerso negli scorsi giorni, era stato immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza installate in via Principe di Piemonte. I monitor hanno ripreso due giovani avvicinarsi al 40enne per poi prenderlo a calci e pugni. Quando – lunedì mattina – l’uomo è stato rinvenuto agonizzante era ormai troppo tardi per salvargli la vita: è morto, poche ore dopo, all’ospedale di Nola. Nelle immagini si vedrebbero i due allontanarsi dopo il ...