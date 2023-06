Clochard pestato a morte a Napoli | fine corsa | ecco chi sono le belve

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Pomigliano d'Arco è ancora sotto choc per la scomparsa di Frederick Akwasi Adoro. Arrivato dal Ghana oltre dieci anni fa, il 43enne è diventato uned è stato picchiato fino alla. Due 16ennistati fermati dai carabinieri per l'omicidio di Freferick, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato violentementein strada, dopodiché avrebbe camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all'interno di un condominio. Qui è stato soccorso quando era già in fin di vita: purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, è morto al pronto soccorso dell'ospedale di Nola. Frederick è sopravvissuto al viaggio della speranza verso l'Italia, ma non alla cattiveria e alla violenza gratuita di due 16enni: è passato per il deserto del Sahara, ha vissuto ...