Clementino e l’incidente durante il concerto | “Ecco gli aggiornamenti per voi guagliù”

Lo stesso, a poche ore dall'infortunio, ha fatto sapere su Instagram come sta: "Aggiornamenti dopo il miosul palco durante'esibizione di ieri sera - ha scritto a corredo di ...Il cantante ha commentato'infortunio sul palco con una foto che lo ha mostrato in ...... 'Eccoci qui! Aggiornamenti dopo il miosul palco ... 'Eccoci qui! Aggiornamenti dopo il miosul palco durante'... Dovrà fare fisioterapia Per tornare presto sul palco,...

Incidente per il rapper Clementino durante il concerto Today.it