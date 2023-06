Clamoroso Lecco | a un passo dall’esclusione dalla Serie B L’incubo dopo la gioia per la promozione

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’ennesima clamorosa figuraccia del calcio italiano rischia di concretizzarsi a breve:la sorprendentedel, diventata la favola della stagione, il club lombardo è a unB appena conquistata50 anni di attesa e di sofferenze.al, tutto nel giro di 48 ore. Cosa è successo? Lo stadio del, il Rigamonti-Ceppi, è inadeguato rispetto agli standard minimi previsti per la cadetteria. Era noto, ma la società del presidente Paolo Di Nunno non ha fatto in tempo a presentare un’alternativa. Infatti, ilaveva deciso di spostarsi all’Euganeo di Padova, ma la mail pec con il via libera del ...

trionfo del club lombardo nei play - off di serie C: battuto il Foggia in ...Per questo Foggia -è senza dubbio la finale più giusta e meritata ; a volte essere superiori ... IL FOGGIA DEI MIRACOLI -, incredibile e quasi dettato da fattori divini il percorso del ...... che sfideranno il, vincente ai rigori all'Orogel di Cesena. Un ko con tanti rimpianti per il ... cross di Peralta, sponda di Ogunseye e Rizzo anticipa Brosco sulla linea, segnando il1 ...

Clamoroso Lecco, potrebbe essere escluso dalla B Antenna Sud

Il problema dei lecchesi, freschi di promozione trascinati da Checco Lepore, è lo stadio. Le Rondinelle potrebbero approfittarne come già avvenuto in passato Il Lecco rischia di ritrovarsi escluso dal ...FOGGIA - Lecco molto vicino all'esclusione dalla Serie B, mentre la Reggina spera ancora. Il club lombardo, neopromosso dopo la vittoria ...