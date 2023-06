Cisgiordania | la vendetta dei coloni si abbatte sui palestinesi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) A muoverli non è solo il desiderio di. E' questo e molto altro ancora. E' soprattutto la determinazione a dimostrare con la forza che in Giudea e Samaria non c'è posto per i. Alla ...

A muoverli non è solo il desiderio di. E' questo e molto altro ancora. E' soprattutto la determinazione a dimostrare con la forza ... in, lunedì scorso. Anche il capo del consiglio ...E' che nellaassediata ovunque, e asfissiata dalle crescenti colonie illegali, non ... caccia F16, blindati di terra e quantità illimitata di polvere da sparo ', giunge la...Militari israeliani hanno effettuato diverse incursioni in, anche di notte. E i palestinesi pure hanno sferrato attacchi terroristici letali. Lunedì 6 palestinesi sono stati uccisi e ...

Vendetta in Cisgiordania. È strage di israeliani. Hamas e Jihad ... ilGiornale.it

A muoverli non è solo il desiderio di vendetta. E’ questo e molto altro ancora ... israeliani da parte di uomini armati palestinesi nell’insediamento di Eli, in Cisgiordania, lunedì scorso. Anche il ...Sono in atto nuovo scontri tra Israele e Palestina ma il governo di Netanyahu ha deciso, in risposta, di ampliare l'insediamento di Eli.