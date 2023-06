Ciclismo | Filippo Zana si frattura la clavicola | brutta caduta in allenamento | salta i Campionati Italiani

(Di mercoledì 21 giugno 2023)è caduto questa mattina mentre si stava allenando e si è procurato ladelladestra. A comunicarlo è stato lo stesso Campione d’Italia attraverso i propri profili social, annunciando che non potrà difendere la maglia tricolore nella giornata di sabato 24 giugno. Il 24enne dovrà anche sottoporsi a un intervento chirurgico nella giornata di venerdì come ha riferito a Tuttobiciweb e resterà fermo per una decina di giorni, prima di definire il programma di recupero e il calendario del rientro alle corse.era reduce dal trionfo al Giro di Slovenia, dopo tra l’altro essere finito in un burrone ed esserne uscito miracolosamente illeso. L’alfiere del Team Jayco AlUla si era anche reso protagonista di un ottimo Giro d’Italia durante il mese di maggio, ...

Un'iniziativa aperta a tutti gli appassionati diche sia anche l'occasione per riflettere ... Oltre a lui correranno campioni, tra cuiBaroncini, Francesca Lollobrigida, Amos Mosaner, ...... basket 3x3, beach handball, beach soccer, break dance, canoa (slalom e sprint),(Bmx ... Non ci sarà Marcell Jacobs, ma saranno presenti i campioni olimpici della 4x100Tortu, Fausto ...... ' In tre non possiamo prenderci la responsabilità di tenere controllata la corsa, ma certamente possiamo fare gioco di squadra per creare scompiglio - assicura l'azzurro - Sia Jacopo che...

Ciclismo, Campionati Italiani 2023: domani la cronometro maschile. Filippo Ganna favorito OA Sport

In Trentino si assegnano nove titoli tricolori: prima le crono, poi le corse in linea, la chiusura sarà domenica 25 giugno ...È iniziata la settimana dei campionati nazionali. Questo giovedì la prova a cronometro dei campionati italiani vedrà impegnati 3 atleti. Sabato i campionati nazionali su strada con 17 atleti al via. S ...