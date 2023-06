Ciclismo | Campionati Italiano 2023 cronometro uomini Elite | percorso e altimetria

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’e ildelladeiItalianidisu strada, di scena in Trentino. La maglia tricolore di quest’anno si assegna lungo i 25,7 chilometri che vedono partenza e arrivo a Sarche al termine di un tracciato che prevede oltre 300 metri di dislivello complessivo. Una prova tutt’altro che banale, dal momento che presenta un primo strappo in avvio con 2,4 km al 7,3% medio e poi la salita che porterà i corridori sul Passo San Udal. Da lì poi discesa e pianura, con l’unica eccezione di un piccolo strappo al 4,5 % nella zona della Riserva Naturale del Marroque. Nel finale si potrà sviluppare grande velocità, sarà quindi fondamentale la gestione dello sforzo.ITALIANI ...

Filippo Zana non sarà ai nastri di partenza deiitaliani di, in programma sabato 24 giugno a Comano Terme. Il corridore della Jayco AlUla, campione in carica, si è infatti infortunato durante un allenamento, riportando una ...Infatti, è stata teatro anche di epiche sfide nel. Nel suo territorio si sono disputati duedel Mondo su Strada, quello del 1968, vinto da Vittorio Adorni, e quello del 2020. ...Il secondo, originario di Montorso Vicentino, ha vinto ben due ori nel- uno nella cronometro e uno nella gara in linea - all'ultima edizione dei World Transplant Games, i...

Campionati Italiani ciclismo 2023, quando la prova in linea Elite maschile Data, programma, orari, tv OA Sport

Il sogno del bis tricolore per Filippo Zana si è interrotto questa mattina per un colpo di sfortuna: «Sabato mi sarebbe piaciuto lottare per mantenere questa importante… Leggi ...Tutto pronto in Trentino: si aprono i Campionati italiani di ciclismo 2023. In scena domani la prova a cronometro per gli uomini élite: Filippo Ganna va a caccia del quarto titolo da campione in caric ...