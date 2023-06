Choc a Napoli | clochard ucciso da minorenni? Carabinieri fermano due sedicenni

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Duesono stati fermati daidi Castello di Cisterna per l’uccisione del 40enne gahnese Friederick Akwasi Adofo , il senza casa percosso a morte a Pomigliano d’Arco. I due sono accusati dalla procura deidi, che ha emesso il fermo, del reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. embed post id="1718060"

Frederick Akwasi Adofo, 43enne originario del Ghana, ammazzato di botte da due ventenni. Il violento pestaggio si è verificato in via Principe di Piemonte a Pomigliano d'Arco nella notte tra domenica ...