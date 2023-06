...la novità nella scuola presente nella bozza del Dl Aiuti bis'... le date, le prove, la commissione e il voto d'esame PERSUONA ... ma nel 2019ricominciato a studiare. All'Istituto di Istruzione ...A commentare'indiscrezione, Rita Della Chiesa , che su Twittercinguettato una considerazione sulla Littizetto piuttosto polemica. "La TV è di tutti, anche dinon la pensa come Berlusconi, ...... in realtà decreto Precariato,'esecutivo nonnemmeno la maggioranza in commissione Bilancio al Senato sui suoi stessi emendamenti. Parliamo del provvedimento che fa cassa suè in difficoltà, ...

Quando finisce "Chi l'ha visto" 2022-2023: ecco la data Today.it