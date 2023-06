Chi l’ha visto? | anticipazioni 21 giugno 2023 | stasera la scomparsa di Kata | le ultime news

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Difficile anche solo immaginare un mercoledì sera senza Chi?, il programma di approfondimento e attualità che da anni, ormai, vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli. Tra casi da risolvere, gialli, omicidi, segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà. L’appuntamento con una nuova e imperdibile puntata, rigorosamente in diretta, è per questa sera, mercoledì 21, su Rai 3 a partire dalle 21.20 circa. Ladisu Rai 3 a Chi? Stando alleriportate nel comunicato ufficiale dell’azienda, questa sera la trasmissione di Federica Sciarelli si occuperà, ancora una volta, di, la bimba di cinque annida giorni, da ...