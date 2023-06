Chi affronterà Musetti ai quarti al Queen’s? Possibile sfida ad uno dei futuri Big Three

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lorenzoha sconfitto Ben Shelton in tre set e si è qualificato aidi finale del torneo ATP 500 di Londra. Il tennista italiano prosegue così la propria cavalcata al prestigioso, domando brillantemente l’erba britannica e avendo la meglio sul quotato rivale statunitense con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Il toscano, che è virtualmente salito al 15mo posto del ranking ATP, se la dovrà probabilmente vedere contro il danese Holger Rune, il quale non dovrebbe avere particolari problemi nell’ottavo di finale contro il padrone di casa Ryan Peniston (numero 265 del ranking ATP). Si preannuncia una partita particolarmente ostica per il nostro portacolori, che salvo sorprese dovrà incrociare la racchetta con il numero 6 al mondo. Molti addetti ai lavori vedono nel 20enne nordico uno dei possibili Big...