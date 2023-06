Chat per soli uomini piene di insulti sessisti e accuse di molestie | scoppia il “MeToo” delle agenzie di comunicazione milanesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Commenti umilianti in ufficio,percontenenti ogni genere di scherno, vere e proprieverbali e fisiche. É lo scandalo che si sta abbattendo da qualche giorno su alcune grandididi Milano, anche se il problema sembrerebbe strutturale e diffuso anche in contesti più piccoli. Tutto è partito lo scorso 9 giugno con un’intervista a Massimo Guastini, noto pubblicitario che vanta nel suo portafoglio clienti nomi come Jaguar, PayPal, EasyJet, per citarne alcuni, apparsa in forma anonima sui sociale. Secondo quanto riporta Milano Today, Guastini rivolge ad un certo puntopesantissime a Pasquale Diaferia, altro famoso professionista della, mente del celebre Toccatemi tutto ma non il mio ...