Chanel Totti | tale madre | sfregio a lei e a Ilary Blasi Insulti osceni per questa foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ormaiviene criticata più del papà quando giocava e sbagliava un gol, un assist o si rivolgeva male all'avversario Poulsen, rifilandogli uno sputo. L'ultima occasione buona per dare contro all'adolescente, figlia di papà Francesco e mamma, è unapostata su Instagram che lei è solita fare per condividere anche i diversi outfit. Appare immersa in un giardino con dei divani, in piedi, di spalle con il Lato B pronunciato verso l'esterno. Pioggia di commenti negativi subito, con una vena più che polemica. Un hater, alla vista dello scatto, esclama: “Ma sta posa? Dai su…”. Poi altri a ruota: “Rifatta a 15 anni…”, “Na santa praticamente!”, “figlia”, “Io fossi in te starei un po' più storta…”, “Non ...