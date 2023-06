Cgil in piazza | Landini e Schlein inaugurano l' estate rossa della sinistra

"La sanità pubblica è al collasso " commenta il segretario generaleMaurizio Landini - . Il 24 giugno saremo ina Roma per rilanciare gli investimenti sulla sanità pubblica. Per tutelare ......Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali " Comitato contro il Rigassificatore di Piombino (La...- Franco Cilenti - Federico Zenga - Lorenzo Della Corte - Giuseppe Saragnese (Direttivo FP...... First Cisl, Fisac, Uilca Uil, Unisin per confrontarsi sui temi qualificanti della proposta ... "In ogni" dice il segretario regionale di First Cisl Sicilia, Fabrizio Greco " stiamo ...

Cgil in piazza: Landini e Schlein inaugurano l'estate rossa della ... ilGiornale.it

Il segretario generale della Cgil lancia la manifestazione di piazza contro il governo e la Schlein si accoda. "Daremo il nostro sostegno". Inizia l'estate barricadera promessa dalla sinistra ...Liste di attesa infinite, pronto soccorsi al collasso, pochi medici, finanziamenti in calo. Mentre cresce a tassi record la spesa privata. È questa a ...