Cesena | l’educatore condivide sui social un bacio gay | la Diocesi cancella il centro estivo

Salta un centro estivo parrocchiale diperchéè omosessuale. Il caso è scoppiato dopo che il ragazzo in questione ha pubblicato sui social uno scatto che lo ritrae dare un bacio a un altro ragazzo. "Essendo gay il ...È bastato un bacio. Un gesto d'affetto comune tra persone che si amano, ma non per undi un centro parrocchiale a. Secondo il parroco,sarebbe ora "inadatto" per animare il centro estivo parrocchiale, che per questo motivo sarebbe stato addirittura annullato. Una foto postata sui social, a ......dichiarazioni del sindaco diEnzo Lattuca che su Facebook ha commentato così la notizia della cancellazione del programma per via dell'orientamento sessuale dell'unicomaggiorenne.'...