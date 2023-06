Cesena | educatore posta foto mentre bacia un altro ragazzo | la diocesi annulla il campo estivo

Il commento del sindaco La vicenda che non è passata inosservata, tanto che il sindaco di, Enzo Lattuca, ha commentato questa mattina su Facebook: 'Pensavo che il Medioevo fosse ormai alle ...Il centro estivo chiude perché l'è gay . A deciderlo la Diocesi che gestisce il centro parrocchiale di, dopo essere venuta a conoscenza di un post con scambio di baci tra l'assunto ed un ragazzo. La chiusura del centro, a pochi giorni dalla sua attivazione, crea non poche difficoltà ...Salta un centro estivo parrocchiale diperché l'è omosessuale. Il caso è scoppiato dopo che il ragazzo in questione ha pubblicato sui social uno scatto che lo ritrae dare un bacio a un altro ragazzo. "Essendo gay il ...

Centro estivo annullato perché l'educatore è gay, il sindaco di Cesena: “Pensavo che il Medioevo fosse finito” il Resto del Carlino

