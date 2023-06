“C’è il ritiro della patente” Le nuove pesantissime regole | l’annuncio dal governo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Codicestrada, in arrivo novità importanti: è quanto filtra dal MIT (il dicastero dei trasporti guidato dal ministro Matteo Salvini), per alcune infrazioni scatterà ilimmediato. Così mentre si discute dell’innalzamento del limite di velocità oltre i 130 km/h in alcuni punti dell’autostrada. A dirlo è lo stesso ministro intervenuto a Radio 24: “Sono convinto che su alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero, in alcuni orari, laddove ci sono tre, quattro o addirittura cinque corsie, anche un superamento controllato degli attuali 130 chilometri orari come negli altri paesi europei possa essere preso in considerazione”. >“E poi sei arrivata tu”. Benvenuta Angelina: il voltotv è diventata mamma Parole che hanno messo sul chi va là il ...