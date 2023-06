Catturato latitante a Marigliano | lo cercavano dalla Polonia

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 21 giugno 2023)un, era in un casolare. Lo cercava l’Autorità Giudiziaria Polacca per diversi reati. Loda maggio. Sono tretattre nell’ultimo triennio i “catturandi” arrestati dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’ultimo è il 66enne Umberto Palma, già noto alle forze dell’ordine. Lo hanno individuato i militari della Quarta sezione del nucleo investigativo. I carabinieri – in sinergia con il servizio di cooperazione internazionale di Polizia – erano sulle sulle tracce del 66eenne da maggio. Ovvero da quando l’Autorità Giudiziaria polacca ha emanato a carico dell’uomo un mandato d’arresto europeo. L’indagato, infatti, è ritenuto gravemente indiziato di “riciclaggio e associazione a delinquere ...