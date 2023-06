(Di mercoledì 21 giugno 2023) LaV non è stato ancora presentata, ma c'è un dettaglio interessante sulla prossima coupé del marchio inglese: nonnel Regno Unito, bensì in. E' stata la, l'azienda torinese fondata dal celebre designer Giorgetto Giugiaro e oggi di proprietà del gruppo Volkswagen, a svelare il luogo di produzione in un breve comunicato in cui si dà conto della collaborazione tra le due aziende. Collaborazione "bidirezionale". "continua a valersi della sua vasta e pluriennale esperienza nella produzione e della sua capacità di fornire supporto tecnico e know-how per dare vita a visioni", afferma in un breve comunicato la società oggi guidata da Antonio Casu, aggiungendo che la nuova concept elettrica...

Tuttavia, anche seV è un progetto tutto nuovo,continuerà a seguire quella filosofia che caratterizza le sue vetture e cioè proporrà un modello dalle dimensioni compatte e dal peso ...C'è un futuro dopo la Seven. Lanon vuole rimanere ancorata a un singolo, seppure storico, modello sportivo e mostra il primo teaser dellaV: la vettura sarà svelata l'11 luglio e non è escluso che vada ad ...Non ci resta a questo punto che attendere il mese prossimo per scoprire tutte le caratteristiche dellaV .

La Caterham Project V sarà prodotta in Italia dalla Italdesign - Quattroruote.it Quattroruote

L'azienda torinese ha svelato il luogo di produzione della prima coupé del marchio inglese, che sarà svelata il 12 luglio prossimo.MG Cyberster will take to 'the hill' in July and marks a welcome return to sports car manufacture for the brand ...