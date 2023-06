Caso Courtois | Carrasco conferma | «Dietro la sua partenza anche la fascia di capitano»

(Di mercoledì 21 giugno 2023)Ferreirale indiscrezioni:ladal ritiroladia Lukaku Yannick Ferreira, in zona mista dopo la vittoria sull’Estonia, ha parlato così dell’abbandono del ritiro del Belgio da parte di. LE PAROLE – «Il mister è stato chiaro con noi,fa parte del team ed è uno dei tre capitani. Lanon è importante… Ancora non abbiamo avuto modo di discutere con lui, magari potrebbe esserci un altro motivoalla suama il ruolo diè uno di questi. Siamo rimasti naturalmente un po’ ...

Belgio, Lukaku confermato capitano dopo ilIl Belgio conferma ...Il Belgio conferma Lukaku come capitano dopo ile l'abbandono del portiere alla nazionale dei Diavoli Rossi Estonia e Belgio sono scese in campo per un match valevole per le qualificazioni agli Europei. Ai guidare la nazionale dei ...Prima di scendere in campo contro l'Estonia c'era attesa per conoscere la decisione di Domenico Tedesco, il ct dei Diavoli Rossi che ha dovuto fare i conti con l'addio di Thibaut, furioso ...

CASO COURTOIS, PARLA CARRASCO: "FASCIA UNO DEI MOTIVI, MAGARI C'È ALTRO" - Sportmediaset Sport Mediaset

La reazione di Courtois per la fascia da capitano data a Lukaku era del tutto inattesa e in Belgio ora si è creato un vero e proprio caso ...La reazione di Courtois per la fascia da capitano data a Lukaku era del tutto inattesa e in Belgio ora si è creato un vero e proprio caso ...