Casino Royale | ecco perché Henry Cavill fu scartato come nuovo James Bond

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il regista Martin Campbell ha spiegatonon ha ottenuto l'ambito ruolo diper il rilancio del franchise nel 2006.era stato in lizza per il ruolo diquando venne il momento di rilanciare il franchise nel 2006 dopo l'addio di Pierce Brosnan. Tuttavia, gli venne preferito Daniel Craig, che iniziò la sua avventura con. A distanza di anni, il regista della pellicola Martin Campbell nel corso di una intervista concessa a Express, ha spiegatonon ha ottenuto il ruolo diin. Secondo quanto dichiarato, si trattava semplicemente ...

... "Estate al Castello" vede in cartellone 75 eventi live e, fra gli altri, artisti come Elvis Costello, Carmen Consoli, Alex Britti,, Goran Bregovic, Ghemon, Martha Wainwright, Mario ...L'evento, che si terrà venerdì 16 giugno nel cortile di Castel Nuovo, è mirato a un dialogo sempre più proficuo tra i protagonisti del panorama contemporaneo e i suoni tradizionali della cultura ...... tra gli altri, Paolo Polcari degli Almamegretta e Alioscia Bisceglia deiAltro appuntamento di interesse sarà il sarà il Digital Music Forum 2023, che martedì 20 giugno animerà la Casa ...

Casino Royale: ecco perché Henry Cavill fu scartato come nuovo ... Movieplayer

Dal 13 al 16 luglio torna per la sua undicesima edizione Disorder, il festival organizzato da Macrostudio diventato negli anni punto di riferimento della cultura indipendente in Italia.A dispetto di ciò che pensa Henry Cavill, l'attore non ha ottenuto la parte di James Bond perché troppo giovane ai tempi ...