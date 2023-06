Casellati incontra Cna | riforme istituzionali per assicurare stabilità Governo e ampio coinvolgimento forze sociali

(Di mercoledì 21 giugno 2023) ROMA – Il Ministro per lee la semplificazione normativa Elisabetta Albertiil Segretario Generale della CNA Otello Gregorini sul tema delle. Gregorini ha indicato una serie di obiettivi nell’ottica delle imprese in merito al processo di riforma: garantire ladi, mantenere l’equilibrio nei rapporti tra esecutivo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:promette: “Faremo la riforma presidenziale, chiedo lo sforzo di tutti”: “Premierato e autonomia non sono in contrasto” Bernini: “Stanziati 950 milioni di ...

Condividi su: ROMA - Il Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Albertiil Segretario Generale della CNA Otello Gregorini sul tema delle riforme istituzionali. Gregorini ha indicato una serie di obiettivi nell'ottica delle imprese in merito al processo ......che il governo prosegua nello sforzo di dialogo con le opposizioni per arrivare al più largo consenso possibile" e aggiunge "apprezziamo le iniziative messe in campo dal ministroe dal ......00 - Attività di Governo - Elisabetta- Il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabettale associazioni Abi, Ance, Confartigianato, ...

Il Ministro Casellati incontra la CNA sulle riforme istituzionali CNA

ROMA - Il Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto oggi il Segretario Generale della ..."Auspico che le riforme istituzionali garantiscano stabilità di governo, condizione indispensabile per consentire alle imprese di programmare i propri investimenti, e un corretto equilibrio tra poteri ...