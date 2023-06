Case ecologiche | come averne una

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Gli stili di vita ecosostenibili si stanno sempre più diffondendo. A questo si aggiunge anche il desiderio di avere delle. Dopo aver capito cosa si intende per parlando di questo tipo di abitazioni, scopriamo ancheavere una. La sostenibilità sta prendendo piede in ogni aspetto della nostra vita (per fortuna). Dai viaggi sostenibili, alle cucine, alla mobilità green, ogni aspetto è teso a migliorare la propria vita e quella del Pianeta. A tal proposito, l’idea di costruiresi sta diffondendo, sempre di più, in maniera esponenziale. Per definizione, un’abitazione di questo tipo è progettata, costruita ed arredata in modo da usare principalmente materiali naturali, potenziare l’efficienza energetica, ridurre i consumi e optare per energie ...