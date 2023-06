Carraro Fip | “Padel ai Giochi Europei giorno storico ma obbiettivo sono le Olimpiadi”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – “Per noi è una emozione indescrivibile essere aidi Cracovia, è un. Per ilessere per la prima volta parte di una manifestazione organizzata dai comitati olimpiciè un traguardo che fino a qualche anno fa era inimmaginabile, oggi è realtà. Ben 24 nazioni presenti, 128 atleti, un grande spettacolo in campo. Il nostro sport, che fino a qualche anno fa era considerato un gioco, oggi ha dimostrato di essere uno sport con la ‘S’ maiuscola. Questo è un primo passo, ma noi puntiamo a tante altre cose”.le parole di Luigi, presidente della Federazione Internazionale di(Fip), a Cracovia per idove il ...