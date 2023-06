(Di mercoledì 21 giugno 2023) Dopo i dubbi, arriva il chiarimento disu. I social si interrogavano sul motivo per cui l’ex hair-stylist avesse postato e poi rimosso una foto con la ex Miss Italia. Da tempo si rincorrono voci su una loro possibile liaison e la mossa è apparsa ambigua. Ma la modella spiega: “Io e Anto, conin comune”. Fine della storia. “Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre eletto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di questi gossip, se posso cerco di evitarli” ha scrittoa riguardo del post eliminato da, mettendo a tacere qualunque possibilità di love ...

La ex Miss Italia fa chiarezza dopo il post rimosso dall'ex di Belen Dopo i dubbi, arriva il chiarimento disu Antonino Spinalbese. I social si interrogavano sul motivo per cui l'ex hair - stylist avesse postato e poi rimosso una foto con la ex Miss Italia. Da tempo si rincorrono voci su ...L'ex Miss Italia è stanca dei gossip dopo il post rimosso dall'ex di Belen La 24enne vuole mettere un punto ai rumor che la vorrebbero in dolce liaison col 28ennedice basta. L'ex Miss Italia vuole mettere un punto a tutti i gossip che da mesi la vorrebbero in dolce liaison con Antonino Spinalbese . L'ex di Belen aveva pubblicato sul social ...Antonino ela foto che conferma la relazione rimosso E il gossip si scatena, c'è chi pensa si sia trattato di un errore di pubblicazione, mentre altri ipotizzano che la reale causa della ...

Carolina Stramare: “Io e Antonino Spinalbese siamo solo amici” TGCOM

Carolina Stramare ha deciso di porre fine alle voci riguardanti una presunta relazione con Antonino Spinalbese, ex concorrente del GFVIP 7.Antonino Spinalbese e la foto con Carolina Stramare pubblicata sul social e poi subito cancellata: ecco perché ...