Carnevali | «No squadre avanti per Frattesi Mulattieri ci interessa»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanniha parlato ai microfoni di Sportitalia del caso Davide. Questo il suo veloce commento. PAROLE –così sul caso: «Stiamo parlando con piùma è ancora lunga. Non c’è nessuna squadra piùdelle altre, la strada è ancora lunga. Incontri? In questi giorni ne stiamo facendo diversi, con varie società e procuratori. Non è una trattativa facile, vediamo. A noi i giovanino, il Sassuolo ha sempre avuto un occhio di riguardo, oggi abbiamo visto Volpato perché cianche conoscere personalmente i ragazzi per capire anche come sono a livello di valori umani.e Volpato, indipendentemente da, ci ...