(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Crescono lee nazionali deidipraticati. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati di. Per Tamoil un ribasso di un centesimo al litro sul. Queste sono lee deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,848 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,855, pompe bianche 1,833), diesel a 1,687 euro/litro (+5, compagnie 1,694, pompe bianche 1,669). ...

A causa deielevati, si è registrato un calo della produzione nel manifatturiero e in alcune ... Lo Sri Lanka ha anche attivato linee di credito dall'India per ile le importazioni di ...Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina ...Tutto questo con buona pace della transizione ecologica e del risparmio di. Serena ... tipo una colonnina occupata abusivamente o conda rapina. Con la giusta strategia può filar ...

Carburante, prezzi medi in rialzo per benzina e gasolio oggi in Italia Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...